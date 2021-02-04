Нидерландский Аякс подал заявку команды на матчи Лиги Европы. Но в списке не оказался нападающий Себастьян Алле, который лишь зимой перебрался из Вест Хэма за рекордную сумму.

Источник: Sporza

О том, что Алле не попал в заявку Аякса на матчи Лиги Европы, стало известно в среду, 3 февраля. Нидерландская команда должна была подать заявку до полуночи вторника, 2 февраля.

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То, что Алле не попал в заявку, стало неприятной неожиданностью для тренерского штаба. Оказалось, что причиной стала техническая неисправность.

"Это административная ошибка с нашей стороны. Он был в списке, о нем не забыли. Это что-то с компьютерами, включением и выключением галочки. Там что-то пошло не так. Он действительно был в списке", – убеждает главный тренер Аякса Эрик Тен Хаг.

Теперь в Аяксе надеются, что УЕФА таки позволит внести игрока в список. Хотя и понимают, что там довольно серьезно относятся к вопросу дедлайна, который прошел.

Отметим, что Алле перешел в Аякс из английского Вест Хэма за 22,5 миллиона евро. Этот трансфер стал самым дорогим в истории нидерландского клуба.

В то же время трансфер получился довольно успешным. Алле сыграл семь матчей, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

В 1/16 финала Лиги Европы Аякс сыграет против французского Лилля. Матчи состоятся 18 и 25 февраля.



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