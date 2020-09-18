Лидер донецкого "Шахтера" Тайсон предупредил руководство о намерении покинуть команду после окончания контракта.

Об этом футболист сообщил в эфире Desimpedidos. Контракт 32-летнего футболиста с "Шахтером" действует до конца июня 2021 года.

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Более того, бразилец уже имеет предварительное соглашение с "Интернасьоналем", в котором он начинал свою карьеру футболиста.

О трансфере говорят длительное время

32-летний Тайсон неоднократно намекал, что хочет перейти в "Интернасьонал". Подобные намеки бразилец делал в соцсетях во время общения с друзьями.

Тренер "Интернасьоналя" Эдуардо Куде комментировал переход Тайсона. Он выражал надежду, что игрок перейдет в клуб в 2021 году.

Уникальность Тайсона

Бразильца можно назвать двигателем атак "Шахтера", ведь он участвует практически во всех комбинациях команды в нападении. Универсализм позволяет тренерам "горняков" задействовать хавбека на разных позициях в полузащите.

Игрок сделал себе имя в Европе еще по выступлениям за "Металлист". Выступая за харьковчан, бразилец регулярно выступал в Лиге Европы, забив в турнире 7 голов. Особенно запомнился выстрел в ворота "Русенборга", нанесенный слету в стиле Марко ван Бастена.

Перейдя в "Шахтер" в 2013 году, Тайсон раскрыл себя и на уровне Лиги чемпионов, отметившись в лучшем турнире континента 4 голами. В Лиге Европы бразилец также не молчал – 8 голов и выход в полуфинал турнира в 2016-м и 2020-м годах.