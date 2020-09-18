Лідер донецького "Шахтаря" Тайсон попередив керівництво про намір покинути команду після закінчення контракту.

Про це футболіст повідомив в ефірі Desimpedidos. Контракт 32-річного футболіста з "Шахтарем" діє до кінця червня 2021 року.

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Більше того, бразилець вже має попередню угоду з "Інтернасьоналем", в якому він починав свою кар'єру футболіста.

Про трансфер говорять тривалий час

32-річний Тайсон неодноразово натякав, що хоче перейти в "Інтернасьонал". Подібні натяки бразилець робив у соцмережах під час спілкування з друзями.

Тренер "Інтернасьоналя" Едуардо Куде коментував перехід Тайсона. Він висловлював сподівання, що гравець перейде в клуб у 2021 році.

Унікальність Тайсона

Бразильця можна назвати двигуном атак "Шахтаря", адже він бере участь практично у всіх комбінаціях команди в нападі. Універсалізм дозволяє тренерам "гірників" задіяти хавбека на різних позиціях в півзахисті.

Гравець зробив собі ім'я в Європі ще за виступами за "Металіст". Виступаючи за харків'ян, бразилець регулярно виступав в Лізі Європи, забивши в турнірі 7 голів. Особливо запам'ятався постріл у ворота "Русенборга", нанесений зльоту в стилі Марко ван Бастена.

Перейшовши в "Шахтар" в 2013 році, Тайсон розкрив себе і на рівні Ліги чемпіонів, відзначившись в найкращому турнірі континенту 4 голами. У Лізі Європи бразилець також не мовчав – 8 голів і вихід у півфінал турніру в 2016-му та 2020 роках.