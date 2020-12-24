В карьере Александра Зинченко есть и российский след. Игрок сборной Украины поздравил Уфу, за которую выступал на протяжении 2015/16 годов, с первым юбилеем.

В среду, 23 декабря, российский футбольный клуб Уфа праздновал свой первый юбилей – 10 лет. По случаю такого праздника бывший игрок Александр Зинченко решил записать короткое видеообращение, в котором поздравил фанатов команды. Клуб выложил ролик на своей странице в твиттере.

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Приветствие от Зинченко

24-летний игрок поздравил всех болельщиков с юбилеем любимого клуба и пожелал всегда оставаться такими же верными команде.

Карьера Зинченко в Уфе? Украинский футболист недолго выступал в чемпионате России – с февраля 2015 года по июль 2016 года. Александр провел в футболке россиян 33 встречи, в которых дважды отличился в воротах соперников и четыре раза отдавал голевые передачи на партнеров по команде. Своей игрой заинтересовал несколько футбольных грандов. Поэтому уже летом 2016-го Зинченко перебрался в АПЛ в состав МанСити. Трансфер футболиста составила 2 миллиона евро.

Звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет ФК «Уфа» с Юбилеем!



Только вчера ассист Зины помог обыграть «Арсенал» в Кубке Английской Лиги pic.twitter.com/sN2sNUjjA8 — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

В посте клуб назвал Зинченко звездой и отметил ассист украинца за МанСити в матче Кубка лиги с Арсеналом. Добавим, что встреча завершилась уверенной победой команды Хосепа Гвардиолы (1:4).