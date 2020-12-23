Украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко впервые вышел в розыгрыше Кубка лиги и сразу отметился результативным действием. Защитник помог команде начать разгром соперника.

Александр Зинченко не так часто выходит на поле в стартовом составе МанСити. На этот раз главный наставник Хосеп Гвардиола доверил место на поле украинцу и не прогадал, пишет 24 канал.

Больше о матче Ассист Зинченко помог МанСити легко разгромить Арсенал в 1/4 финала Кубка лиги: видео

Голевая передача Зинченко

Уже на 3-й минуте игрок сборной Украины отблагодарил тренера за доверие. Зинченко начал атаку со своей части поля и после комбинации с партнерами по команде мяч снова оказался в ногах левого защитника. Александр сделал зрячую передачу с фланга прямо на голову Жезуса. Поэтому ничего не оставалось, как просто перевести мяч головой в сетку, что бразилец и сделал.

Асист Зинченко смотрите видео

Зинченко провел на поле весь поединок. За это время он успел один раз нанести неточный удар, 79 раз встретиться с мячом, отдать 60 точных передач на партнеров по команде (88%). Еще однажды Александр удачно пошел в обводку, выиграл 2 верховые дуэли, дважды отбирал мяч и сделал один перехват.

Авторитетный портал WhoScored оценил действия украинского игрока хорошей оценкой в 7.3. Он успел поиграть в матче не только на позиции левого защитника, но и опорником в паре с Фернандиньо.

Арсенал – Мансити: оценки игроков / Скриншот с WhoScored