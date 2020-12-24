У кар'єрі Олександра Зінченка є і російський слід. Гравець збірної України привітав Уфу, за яку виступав протягом 2015/16 років, з першим ювілеєм.

У середу, 23 грудня, російський футбольний клуб Уфа святкував свій перший ювілей – 10 років. З нагоди такого свята колишній гравець Олександр Зінченко вирішив записати коротке відеозвернення, у якому привітав фанатів команди. Клуб виклав ролик на своїй сторінці у твіттері.

Варте уваги Як ювелірна передача Зінченка допомогла МанСіті знищити Арсенал: відео

Привітання від Зінченка

24-річний гравець привітав усіх вболівальників з ювілеєм улюбленого клубу та побажав завжди залишатись такими ж вірними команді.

Кар'єра Зінченка в Уфі? Український футболіст недовго виступав у чемпіонаті Росії – з лютого 2015-го до липня 2016-го року. Олександр провів у футболці росіян 33 зустрічі, у яких двічі відзначався у воротах суперників та чотири рази віддавав гольові передачі на партнерів по команді. Своєю грою зацікавив декілька футбольних грандів. Тож вже влітку 2016-го Зінченко перебрався в АПЛ у склад МанСіті. Трансфер футболіста склав 2 мільйони євро.

Звезда «Манчестер Сити» Александр Зинченко поздравляет ФК «Уфа» с Юбилеем!



Только вчера ассист Зины помог обыграть «Арсенал» в Кубке Английской Лиги pic.twitter.com/sN2sNUjjA8 — ФК УФА (@UfaFc) December 23, 2020

У пості клуб назвав Зінченка зіркою та відзначив асист українця за МанСіті у матчі Кубка ліги з Арсеналом. Додамо, що зустріч завершилась впевненою перемогою команди Хосепа Гвардіоли (1:4).