Головний наставник Роми Паулу Фонсека швидше за все не зможе розраховувати на Едіна Джеко у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Гравець отримав пошкодження.

Боснійський форвард Роми Едін Джеко не допоможе команді у найближчих поєдинках через травму.

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Кадрові втрати

У гравця діагностували пошкодження привідного м'яза стегна, через що він пропустить найближчі два тижні. Протягом цього часу "вовки" проведуть матчі проти Мілана, Фіорентини та Дженоа.

Також досвідчений футболіст швидше за все не буде помічником Ромі у першому поєдинку проти донецького Шахтаря в 1/8 фіналу Ліги Європи. Поєдинок запланований на 11 березня у Римі.

Якщо все піде за планом, то у матчі-відповіді Джеко вже з'явиться. Друга єврокубкова зустріч у Києві відбудеться 17 березня.