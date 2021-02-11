Лідер ПСЖ Неймар отримав травму у кубковому матчі з Каном. Участь бразильця у матчі Ліги чемпіонів проти Барселони під питанням.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Франції ПСЖ зіграв виїзний матч проти Кана, який представляє Другу французьку лігу.

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Кадрові проблеми ПСЖ

"Парижани" лише на початку другого тайму змогли змінити нулі на табло. На 49-й хвилині Кін пробив в один дотик з меж штрафного майданчика та переграв голкіпера. Цей результативний постріл не лише відкрив рахунок зустрічі, а й став останнім у матчі – 0:1 мінімальна перемога ПСЖ.

Однак ця звитяга була з гірким присмаком. На 56-й хвилині Неймар отримав травму у боротьбі з суперником та був змушений покинути поле. Футболіста за позицією змінив не менш зірковий гравець Кіліан Мбаппе.

Характер пошкодження бразильця наразі не повідомляється. Однак вже 16 лютого ПСЖ на виїзді зіграє з Барселоною в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Невідомо, чи зможе лідер французів відновитись від травми.

У цьому сезоні Неймар провів у футболці "парижан" 17 матчів у всіх турнірах, в яких наколотив 13 голів та віддав 5 асистів.