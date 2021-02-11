Фехервар 10 февраля сыграл выездной матч 1/16 финала Кубка Венгрии против Вашаша. Украинец Иван Петряк забил победный гол за гостей.

Украинский полузащитник Иван Петряк вышел на поле в стартовом составе Фехервара и уже с первых минут доказал наставнику, что не зря получил шанс.

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Победный гол Петряка

Уже на 3-й минуте гости открыли счет в кубковой встрече. Петряк догнал передачу от партнера на фланге, обработал ее и с острого угла пробил в ворота Вашаша. Однако оборона соперника заблокировала выстрел, но это был еще не конец атаки. Мяч после рикошета подхватил Завзивадзе и закатил его уже в пустые ворота – 0:1.

А уже ровно через 20 минут в центре внимания вновь оказался украинский игрок Фехервара. Петряк с дальнего расстояния проверил свою правую пушку и не прогадал. Рикошет от ноги соперника дезориентировал голкипера хозяев, поэтому мяч влетел в незащищенный угол владений Вашаша – 0:2.

В первом тайме хозяевам таки удалось сократить счет на табло благодаря автоголу от Руса. Но этот выстрел стал последним шансом для хозяев.

В итоге – 1:2 победа Фехервара. Теперь в 1/8 финала Кубка Венгрии клуб Петряка сыграет против лидера чемпионата Ференцвароша, который возглавляет украинский тренер Сергей Ребров, а в составе играют Александр Зубков и Игорь Харатин. Матч запланирован на 24 февраля.

Для Петряка это появление на поле стало уже 24-м в сезоне во всех турнирах. За это время украинец наколотил 8 голов и трижды ассистировал одноклубникам.

Видео двух голов Фехервара