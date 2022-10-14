Монако считался фаворитом группы Н Лиги Европы, где также выступают Ференцварош, Црвен Звезда и Трабзонспор. Однако команда заявила о себе, как о нестабильном сопернике, чередующем победы с поражениями, пишет 24 канал .
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Трабзонспор – Монако 4:0
Голы: Сарр, 44 (в свои ворота), Виктор Хьюго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69
В четвертом туре команда Филиппа Клемана катастрофически проиграла Трабзонспору, хотя неделю назад уверенно одолела этого же соперника.
Провал начался после того, как перед перерывом голкипер монегасков Александр Нюбель, выбивая мяч, попал в своего же защитника Маланга Сарра, а уже от того мяч залетел в сетку.
Видео неловкого удара
Похоже, этот автогол и выбил команду из колеи. Ведь после перерыва турецкий клуб отправил еще 3 мяча в ворота гостей.