Монако считался фаворитом группы Н Лиги Европы, где также выступают Ференцварош, Црвен Звезда и Трабзонспор. Однако команда заявила о себе, как о нестабильном сопернике, чередующем победы с поражениями, пишет 24 канал .

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Трабзонспор – Монако 4:0

Голы: Сарр, 44 (в свои ворота), Виктор Хьюго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69

В четвертом туре команда Филиппа Клемана катастрофически проиграла Трабзонспору, хотя неделю назад уверенно одолела этого же соперника.

Провал начался после того, как перед перерывом голкипер монегасков Александр Нюбель, выбивая мяч, попал в своего же защитника Маланга Сарра, а уже от того мяч залетел в сетку.

Видео неловкого удара

Похоже, этот автогол и выбил команду из колеи. Ведь после перерыва турецкий клуб отправил еще 3 мяча в ворота гостей.

Любопытно. Все результаты и видеообзоры матчей Лины Европы, состоявшиеся 13 октября, можете просмотреть по ссылке.