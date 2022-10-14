К сожалению, очередной тур Лиги Европы закончился без победы единственного представителя Украины в этом турнире – киевского Динамо. Подопечные Мирчи Луческу выдали дряблый матч и почти не имели шансов переиграть французский Ренн, пишет 24 канал.

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Динамо – Ренн 0:1

Гол: Ву, 48

Динамо – Ренн: видеообзор матча

Буде/ Глимт – Арсенал 0:1

Гол: Сака, 24

Буде/ Глимт – Арсенал: видеообзор

ПСВ – Цюрих 5:0

Голы: Гутьеррес, 9, Верман, 15, 55, Сангаре, 34, Эль-Гази, 84

ПСВ – Цюрих: видеообзор

АЭК Ларнака – Фенербахче 1:2

Голы: Тричковски, 52 (п) – Гальвао, 16, Батшуайи, 80 (п)

Удаление: Гарсия, 85 (АЭК Ларнака)

АЕК Ларнака – Фенербахче: видеообзор матча

Бетис – Рома 1:1

Голы: Хоакин, 34 – Белотти, 53

Видеообзор матча Бетис – Рома

Лудогорец – ХИК 2:0

Голы: Групп, 38, Лима, 64

Лудогорец – ХИК: видеообзор

Сент-Жилуаз – Брага 3:3

Голы: Бонифасе, 20, 62, Ванзейр, 49 – Оливейра, 15, 36, 41

Сент-Жилуаз – Брага: видеообзор

Унион – Мальмё 1:0

Гол: Кнохе, 89

Удаление: Ломотей, 90 (Мальмё)

Видеообзор Унион – Мальмё

Реал Сосьедад – Шериф 3:0

Голы: Серлот, 44, Рико, 66, Наварро, 81

Удаление: Зохури, 34 (Шериф)

Реал Сосьедад – Шериф: видеообзор матча

Манчестер Юнайтед – Омония 1:0

Гол: Мактоминей, 90

Манчестер Юнайтед – Омония: видеообзор поединка

Фейеноорд – Миттьюлланд 2:2

Голы: Тимбер, 32, Ганцко, 49 – Мартинес, 16, Святченко, 59

Видеообзор Фейеноорд – Мильдтьюлланд

Лацио – Штурм 2:2

Голы: Иммобиле, 45, Родригес, 75 – Возраст, 56, 83

Удаление: Лаззари, 45

Лацио – Штурм: видеообзор матча

Карабах – Олимпиакос 0:0

Карабах – Олимпиакос: видеообзор встречи

Нант – Фрайбург 0:4

Голы: Кюблер, 26, Грегорич, 71, Саймон, 82 (авт.), У Эн, 87

Видеообзор поединка Нант – Фрайбург

Ференцварош – Црвена Звезда 2:1

Голы: Закариассен, 23, Ммаэ, 61 – Митрович, 55

Трабзонспор – Монако 4:0

Голы: Сарр, 45 (авт.), Уго, 48, Барди, 57, Трезеге, 69

Трабзонспор – Монако: видеообзор матча