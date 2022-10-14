Первый гол Днепра-1, ставший и первым в матче, забил игрок сборной Алжира Янис Амаш. Левый защитник открыл счет в поединке и отличился дебютным голом в футболке украинского клуба в Лиге конференций.

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Среди лучших

Гол Амаша был не без рок фарта. Мяч отлетел под удар Янису, который из-за пределов штрафной решился на дальний выстрел. Мяч завертелся, что дезориентировал голкипера и влетел в ворота Валуца.

Результативный удар Амаша вошел в топ-4 претендентов на звание лучшего гола 4-го тура группового раунда Лиги конференций-2022/2023.

Соперниками Яниса Амаша стали: Тюрюча, забивший за Истанбул Башакшехир в ворота РФС (3:0), футболиста Вест Хэма Боуэна в игре против Андерлехта (2:1) и Кристиано Бираги, помогший Фиорентине разгромить Хартс (5:1).

Видеорезка претендентов на гол тура Лиги конференций