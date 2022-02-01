Лидер клуба Суперлиги побоялся вторжения России и покинул Украину

Известный американский баскетболист, защитник Химика Деон Эдвин прекратил сотрудничество с клубом. Игрок уже покинул Украину.

Причина отъезда – рекомендация посольства США покинуть Украину из-за угрозы вторжения Российской Федерации в Украину.

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Деон стал третьим американцем, покинувшим Украину из соображений безопасности. Ранее это сделали форвард Запорожья Эван Максвелл и лидер Черкасских Мавп Дювон Максвелл.

Прошута сообщал, что агенты легионеров, которые выступают в украинской Суперлиге, требуют, чтобы клубы отпустили игроков.

Что известно об Эдвине