9 игроков и 3 тренера БК Прометей получили положительные тесты на коронавирус. Новой датой проведения матча станет 3 марта. Город проведения – Киев.
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Путь Прометея
Прометей вышел во второй раунд Лиги чемпионов, победив в серии плей-ин до двух побед Хапоэль из Иерусалима. Решающий матч в столице Израиля завершился со счетом 85:75 в пользу команды Ронена Гинзбурга.
Во втором раунде Лиги чемпионов соперниками украинского клуба по группе станут Клуж, а также испанская Уникаха и бельгийский Остенде.