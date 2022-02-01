Причина від'їзду – рекомендація посольства США покинути Україну через загрозу вторгнення Російської Федерації в Україну.
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Деон став третім американцем, який залишив Україну з міркувань безпеки. Раніше це зробили форвард Запоріжжя Еван Максвелл і лідер Черкаських Мавп Дювон Максвелл.
Прошута повідомляв, що агенти легіонерів, які виступають в українській Суперлізі, вимагають, щоби клуби відпустили гравців.
Що відомо про Едвіна
- Едвін цього сезону зіграв 26 матчів за Хімік, в середньому за гру він набирав 12,0 очка, 4,5 підбирання та 3,3 передачі.
- Баскетболіст є MVP Суперліги 2019 року.