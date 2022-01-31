Максвелл рассказал, что он решил покинуть Украину, как только начала появляться информация о возможном нападении России.

В Украине ситуация была достаточно нормальной, но что меня напугало, то это сообщение из американского посольства с призывом вернуться в Соединенные Штаты. Я доверяю их мнению,

– объяснил свое решение Максвелл.

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Он решил вылететь из Украины в США. Хотя в клубе гарантировали ему безопасность.

"Мой клуб не принял того факта, что я хотел уйти. Они сказали мне, что мне не о чем беспокоиться, что они гарантируют мне, что я буду в безопасности, и что они хотят, чтобы я остался. Но как они действительно могли обеспечить мою безопасность? Конкретного ответа на мои вопросы так и не дали. Я поделился с ними всеми своими опасениями, включая возможность войны. И ничто не могло успокоить меня остаться там", – рассказал баскетболист.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

Поэтому он покинул Украину самовольно. И теперь надеется через ФИБА достичь возможности разорвать соглашение с Черкасскими Мавпами.

Из того, что я видел в чемпионате Украины в последние дни, все волнуются. Никто не знает правильного ответа, и все индивидуальные ситуации разные. В такие моменты мы больше не говорим о баскетболе, мы больше не говорим об игроках, а о людях. Война должна быть последним, о чем ты думаешь, когда играешь в баскетбол,

– сказал Максвелл.

Дювон Максвелл не единственный американский баскетболист, покинувший Украину из-за вопросов безопасности. Это сделал и игрок Запорожья Эван Максвелл.

Журналист Александр Прошута заявил, что почти все агенты, чьи американские баскетболисты выступают в Украине, требуют, чтобы они покинули территорию нашего государства из-за возможного вторжения России.

Эту информацию подтвердил и президент баскетбольного клуба Прометей Владимир Дубинский. По его словам, его игроки тоже получили такое сообщение, но решили осталться. Это подтвердил и защитник клуба Крис Доу. По его словам, в клубе ему гарантировали безопасность. Хотя переживания относительно войны с Россией есть.

Хотя и Прометей столкнулся с проблемой. Баскетболистка Ариэль Аткинс может не вернуться в команду, если до 13 февраля не пройдет опасность военных действий со стороны России.