Причина отъезда – рекомендация посольства США покинуть Украину из-за угрозы вторжения Российской Федерации в Украину.
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Деон стал третьим американцем, покинувшим Украину из соображений безопасности. Ранее это сделали форвард Запорожья Эван Максвелл и лидер Черкасских Мавп Дювон Максвелл.
Прошута сообщал, что агенты легионеров, которые выступают в украинской Суперлиге, требуют, чтобы клубы отпустили игроков.
Что известно об Эдвине
- Эдвин в этом сезоне сыграл 26 матчей за Химик, в среднем за игру он набирал 12,0 очка, 4,5 подбора и 3,3 передачи.
- Баскетболист является MVP Суперлиги 2019 года.