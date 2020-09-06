Защитник "Динамо" Виталий Миколенко поделился мыслями после спарринга против "Колоса". Игрок решил не принимать вызов в сборную Украины на матчи Лиги наций, чтобы полностью восстановиться от травмы.

Игрок прокомментировал игру "динамовцев" в товарищеском поединке. Слова Миколенко процитировал официальный сайт клуба.

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Решил не рисковать

По его словам, футболисты пытались выполнить все установки Луческу. "Колос" в матче пробовал несколько тактик, в первом тайме они играли в 5 защитников, а второй начали в четыре защитника.

Миколенко рад наконец вернуться на футбольное поле после двух месяцев, которые он пропустил из-за травмы. Игрок провел на поле 80 минут, которые помогли ему понемногу восстанавливать утраченную форму.

Вспомнил игрок и небольшое повреждение в защитника "Динамо" Дениса Попова, который также решил не рисковать и попросил замену.

Виталий Миколенко признался, что очень хотел поехать в расположение сборной Украины на ближайшие матчи. Но посоветовавшись с врачами решил, что лучше полноценно восстановиться в клубе, чтобы не получить новую травму.

Добавим, что "Динамо" минимально победило "Колос" 1:0. Единственный гол в активе Артема Кравца, который недавно вернулся в киевский клуб.

Карьера Миколенко в сборной Украины

Миколенко дебютировал за национальную сборную Украины в ноябре 2018 года в матче против Турции, который завершился с "сухим" счетом 0:0.

Уже в марте 2019 года Миколенко вышел в основном составе на матч против Португалии. Это был сложный экзамен для молодого футболиста, которому доводилось закрывать фланг, на котором играл звездный Криштиану Роналду. Португалец после матча назвал украинца наиболее жестким игроком в украинской команде.

После этого матча Миколенко вышел на поле в стартовой одинадцатке в матче против Люксембурга.