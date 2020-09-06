Захисник "Динамо" Віталій Миколенко поділився думками після спарингу проти "Колосу". Гравець вирішив не приймати виклик у збірну України на матчі Ліги націй, щоб повністю відновитись від травми.

Гравець прокоментував гру "динамівців" у товариському поєдинку. Слова Миколенка процитував офіційний сайт клубу.

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Вирішив не ризикувати

За його словами, футболісти намагались виконати всі настанови Луческу. "Колос" у матчі пробував декілька тактик, у першому таймі вони грали у 5 захисників, а другий тайм розпочали в чотири оборонці.

Миколенко радий нарешті повернутись на футбольне поле після двох місяців, які він пропустив через травму. Гравець провів на полі 80 хвилин, які допомогли йому потрохи відновлювати втрачену форму.

Згадав гравець і невелике ушкодження у захисника "Динамо" Дениса Попова, який також вирішив не ризикувати та попросив заміну.

Віталій Миколенко зізнався, що дуже хотів поїхати у розташування збірної Україна на найближчі матчі. Але порадившись із лікарями вирішив, що краще повноцінно відновитися в клубі, щоб не отримати нову травму.

Додамо, що "Динамо" мінімально перемогло "Колос" 1:0. Єдиний гол у активі Артема Кравця, який нещодавно повернувся у київський клуб.

Кар'єра Миколенка у збірній України

Миколенко дебютував за національну збірну України у листопаді 2018 року в матчі проти Туреччини, який завершився з "сухим" рахунком 0:0.

Вже у березні 2019 року Миколенко вийшов в основному складі на матч проти Португалії. Це був складний екзамен для молодого футболіста, якому доводило закривати фланг на якому грав зірковий Кріштіану Роналду. Португалець після матчу назвав українця найбільш жорстким гравцем в українській команді.

Після цього матчу Миколенко знову вийшов на поле у стартовій одинадцятці у матчі проти Люксембургу.