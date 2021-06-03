Детали травмы Буяльского

Футболисты киевского Динамо ушли в отпуск до 22 июня. Среди них и травмированный Виталий Буяльский. Полузащитник киевлян получил травму в финале Кубка Украины против Зари.

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20 мая появилась неприятная информация – Виталий Буяльский пропустит Евро-2020. Футболист почувствовал боль в ступне, когда тренировался в расположении сборной Украины. После чего полузащитник прошел медицинское обследование, которое показало трещину плюсневой кости ступни. Сейчас игрок отдыхает с семьей и восстанавливается от повреждения.

Нога еще болит, противопоказаны любые нагрузки. В течение еще как минимум трех недель нужен полный покой. Обидно, что не смогу сыграть за сборную на чемпионате Европы, но что поделать, ничего изменить уже нельзя,

– рассказал динамовец.

Ранее журналист Игорь Цыганык сообщал, что травма голеностопа беспокоила футболиста на протяжении всего сезона. Теперь полузащитник пропустит примерно два месяца. Хотя ранее сообщалось, что будет вне футбола в течение четырех недель.