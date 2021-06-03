Деталі травми Буяльського

Футболісти київського Динамо пішли у відпустку до 22 червня. Серед них і травмований Віталій Буяльський. Півзахисник киян отримав травму у фіналі Кубка України проти Зорі.

Читайте також Гравці FAVBET вірять у перемогу Франції на Євро-2020

20 травня з'явилась неприємна інформація – Віталій Буяльський пропустить Євро-2020. Футболіст відчув біль у ступні, коли тренувався у розташуванні збірної України. Після чого півзахисник пройшов медичне обстеження, яке показало тріщину плюсневої кістки ступні. Зараз гравець відпочиває із сім'єю та відновлюється від пошкодження.

Нога ще болить, протипоказані будь-які навантаження. Протягом ще як мінімум, трьох тижнів потрібен повний спокій. Прикро, що не зможу зіграти за збірну на чемпіонаті Європи, але що поробиш, нічого змінити вже не можна,

– розповів динамівець.

Раніше журналіст Ігор Циганик повідомляв, що травма гомілкостопу турбувала футболіста протягом усього сезону. Тепер півзахисник пропустить приблизно два місяці. Хоча раніше повідомлялось, що буде поза футболом протягом чотирьох тижнів.