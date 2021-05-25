Полный нефарт Буяльского

20 мая появилась неприятная информация – Виталий Буяльский пропустит Евро-2020. Футболист почувствовал боль в ступне, когда тренировался в расположении сборной Украины. После чего полузащитник прошел медицинское обследование, которое показало трещину в ступне.

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Получил такую травму футболист в финале Кубка Украины против Зари, в котором киевский клуб одержал победу. Спортивный журналист Игорь Цыганык открыл новые детали травмы динамовца. Оказывается, что травма голеностопа на протяжении всего сезона беспокоила Буяльского. Теперь футболиста ждет операция.

Сначала сообщалось, что восстановление игрока займет около месяца. Поэтому Виталий не сыграет на чемпионате Европы. Теперь полузащитник пропустит примерно два месяца. Сейчас у него произошло еще одно повреждение, которое наложилось на предыдущее. Футболисту нужно спокойно залечить травму.