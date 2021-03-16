Лідер Динамо Вербич близький до повернення після травми
Лідер київського Динамо словенець Беньямін Вербич найближчим часом зможе допомогти своїй команді у матчах чемпіонату України. Вербич досі не зіграв жодного поєдинку у 2021 році.
Джерело:"Циганик LIVE"
Вербич повернеться у загальну групу
Президент Динамо Ігор Суркіс у коментарі журналісту Ігорю Циганику повідомив про терміни відновлення Вербича.
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Думаю, через тиждень він буде в загальній групі,
– прокоментував Суркіс стан Вербича.
- Словенець отримав травму на зборах в ОАЕ, які відбулися у січні.
- Після МРТ у Вербича було виявлено пошкодження м'язів задньої поверхні стегна. Спершу очікувалося, що вінгер Динамо пропустить 2 – 3 тижні.
- Однак Вербич досі не з'являвся у футболці Динамо у 2021 році.
Ймовірно, на повернення Вербича слід очікувати вже після перерви на матчі національних збірних.
Водночас Суркіс не зміг повідомити терміни відновлення Микити Бурди. Захисник Динамо Бурда тільки влітку 2020 року повернувся після складної травми, але знову зазнав важкого ушкодження.
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