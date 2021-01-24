Для официального сайта Динамо делами в расположении поделился врач первой команды Андрей Шморгун. В лазарет киевлян поступил лидер столичного клуба Беньямин Вербич.

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Кадровые потери

Словенец получил травму на сборах в ОАЭ. После МРТ у Вербича было обнаружено повреждение мышц задней поверхности бедра. Поэтому вингер Динамо вынужден будет пропустить 2-3 недели.

Также вне команды тренируется другой легионер Тудор Белуце. Румынский защитник жаловался на боли в области пятой плюсневой кости. Ему наклеили лангету, которую он в течение 6 недель будет носить. Румын передвигаться исключительно с помощью костылей.

Но есть и положительные новости. К общей группе присоединились Николай Шапаренко и Александр Тимчик. Они пока не тренируются на все 100%, но играют нейтральных игроков.

Добавим, что уже 24 января Динамо проводит последний спарринг на сборах в ОАЭ против сборной Иордании. После чего киевляне отправятся в Киев, откуда уже 29 января возьмут курс в Турцию.