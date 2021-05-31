Намек на переход

Польский нападающий провел один из лучших своих сезонов в Баварии. Роберт Левандовски повторил рекорд экс-нападающего Баварии Герда Мюллера по мячах за сезон. У него был показатель в 40 голов.

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В сезоне 2020/2021 поляк провел за мюнхенский клуб 40 матчей во всех турнирах, в которых наколотил 48 голов и отдал 9 ассистов. Роберт завоевал "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру среди европейских чемпионатов.

Однако футболист готов к переменам. Левандовский намекнул, что не прочь сменить команду. Форвард открыт для новых предложений, хотя прекрасно чувствует себя в Баварии.

Мюнхен – прекрасный город, у нас отличный клуб. Мне всегда интересно изучать новый язык и новую культуру. Однако будет ли это в течение моей карьеры или уже после нее, я не знаю,

– сказал Левандовский.

Ранее председатель правления Баварии Карл-Хайн Румменигге опроверг информацию о трансфере польского нападающего. Мюнхенская команда не собирается отпускать забивного футболиста. Контракт Роберта с Баварией рассчитан до конца июня 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 60 миллионов евро.