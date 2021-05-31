Натяк на перехід

Польський нападник провів один із найкращих своїх сезонів у Баварії. Роберт Левандовський повторив рекорд екснападника Баварії Герда Мюллера по м'ячах за сезон. У нього був показник у 40 голів.

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У сезоні-2020/2021 поляк провів за мюнхенський клуб 40 поєдинків в усіх турнірах, у яких наколотив 48 голів та віддав 9 асистів. Роберт завоював "Золоту бутсу", яка вручається найкращому бомбардиру серед європейських чемпіонатів.

Однак футболіст готовий до змін. Левандовський натякнув, що не проти змінити команду. Форвард відкритий до нових пропозицій, хоча чудово почуває себе у Баварії.

Мюнхен – прекрасне місто, у нас відмінний клуб. Мені завжди цікаво вивчати нову мову і нову культуру. Проте чи буде це протягом моєї кар'єри або вже після неї, я не знаю,

– сказав Левандовський.

Раніше голова правління Баварії Карл-Хайн Румменігге спростував інформацію про трансфер польського нападника. Мюнхенська команда не збирається відпускати забивного футболіста. Контракт Роберта з Баварією розрахований до кінця червня 2023 року. Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 60 мільйонів євро.