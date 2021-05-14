Лидер останется в Мюнхене

В мюнхенском клубе опровергли все слухи относительно трансфера Роберта Левандовского в другую команду. Председатель правления Баварии Карл-Хайн Румменигге развеял все сомнения немецких болельщиков.

Достойно внимания Хет-трик Левандовского принес Баварии чемпионство в Бундеслиге: видео

Конечно, Роберт останется. Кто продаст игрока, который забивает 60 голов за год? Его агенты не просили трансфера нападающего,

– заявил Румменигге.

Мюнхенцы досрочно оформили чемпионство. Бавария с 74 очками единолично лидирует в таблице за два тура до завершения сезона. В последнем поединке Бундеслиги против Боруссии Менхенгладбах Левандовский отметился хет-триком и внес большой вклад в разгром соперника (6:0).