Лидер останется в Мюнхене
В мюнхенском клубе опровергли все слухи относительно трансфера Роберта Левандовского в другую команду. Председатель правления Баварии Карл-Хайн Румменигге развеял все сомнения немецких болельщиков.
Достойно внимания Хет-трик Левандовского принес Баварии чемпионство в Бундеслиге: видео
Конечно, Роберт останется. Кто продаст игрока, который забивает 60 голов за год? Его агенты не просили трансфера нападающего,
– заявил Румменигге.
Мюнхенцы досрочно оформили чемпионство. Бавария с 74 очками единолично лидирует в таблице за два тура до завершения сезона. В последнем поединке Бундеслиги против Боруссии Менхенгладбах Левандовский отметился хет-триком и внес большой вклад в разгром соперника (6:0).
- В этом сезоне Левандовски провел в футболке чемпионов Германии 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 46 голов и отдал 9 ассистов.
- Контракт польского футболиста с Баварией рассчитан до конца июня 2023 года. Специализированный портал Transfermarkt оценивает трансфер форварда в 60 миллионов евро.