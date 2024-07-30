Битва за УПЛ: онлайн-трансляция матча Левый берег – Минай

Во вторник, 30 июля, состоится финальный поединок "Турнира четырех" за возможность сыграть в Украинской Премьер-лиге-2024/2025. Вакантную путевку в элиту украинского футбола разыграют между собой Левый берег и Минай.

Игра состоится в Ровно на стадионе "Авангард". Стартовый свисток прозвучит в 18:00, пишет 24 Канал.

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Неожиданный шанс пробиться в элиту

Этот минитурнир стал возможен из-за снятия с УПЛ Днепра-1. На заседании исполкома УАФ было принято решение, что на место днепровского клуба должны претендовать две самые слабые команды сезона-2023/2024 элитного дивизиона и два клуба Первой Лиги, которые в предыдущей кампании заняли третье и четвертое места.

В полуфиналах обе команды одержали победы лишь в сериях пенальти. Левый берег одолел Металлист 1925, а закарпатцы оказались сильнее Эпицентра.

Это будет первая очная встреча между соперниками. На бумаге шансы обоих коллективов выглядят практически одинаковыми, что обещает болельщикам очень интригующую зарубу.

Смотрите видеотрансляцию матча Левый берег – Минай

Напомним, что новый сезон УПЛ стартует уже 3 августа. Действующим чемпионом Украины является донецкий Шахтер.