Эпицентр – Минай 3:3 (пенальти 3:5)

Голы: Миронюк, 12, Бендера, 66, Кравчук, 77 – Вакула, 19, Прихна, 57, Ременяк, 87.

Руководство УПЛ приняло решение о проведении "Турнира четырех", который поможет определить клуб, что заменит Днепр-1 в чемпионате Украины. Во втором матче боролись Эпицентр и Минай, пишет 24 канал.

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Мирная ничья в начале

С первых минут команды активно начали давить друг на друга.

Уже на 12-й минуте Эпицентр открыл счет в матче. Мороз на ходу отдал передачу Миронюку и тот нанес точный удар по воротам Миная со штрафного.

Впоследствии команда из Закарпатья смогла сравнять счет. На 19-й минуте Вакула пробил в ближний угол ворот.

До конца первого тайма счет оставался равным.

Ожесточенный второй тайм

На 57-й минуте Минай вышел вперед. Прихна забил гол после неудачной передачи голкипера Эпицентра.

Однако впоследствии Эпицентр сделал счет 2:2. На 66-й минуте Кристин навесил на линию вратарской и Бендера забил гол в ворота соперника.

На 77-й минуте Эпицентр снова повел в счете. Миронюк отдал передачу в штрафную площадку Миная и Кравчук головой отправил мяч в ворота. Однако и этот мяч не стал решающим в матче.

На 85-й минуте Миронюк прямой ногой грубо сыграл против Кораблина, за что арбитр показал красную карточку. Уже на 87-й минуте после навеса со штрафного Ременяк головой забил гол. После этого эпизод долго проверяли с помощью VAR и в итоге гол все же засчитали.

До конца тайма решающего гола так и не забили.

Серия послематчевых пенальти

Второй удар Эпицентр не реализовал. Равлик пробил в стойку.

Минай победил по серии послематчевых пенальти со счетом 3:5.

Отметим, что 30 июля Минай встретится с Левым берегом в финале "Турнира четырех".