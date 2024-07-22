Накануне общее собрание проводили клубы УПЛ. Они выбирали между двумя вариантами и результаты голосования передали уже УАФ.

Читайте также Денег не хватило: известна сумма, которую получили Днепр-1 с трансферов игроков

Исполком УАФ не согласился с клубами УПЛ

Восемь клубов решили, что надо возвращать в УПЛ Минай. Остальные же пять проголосовали за проведение "Турнира четырех" между Минаем, Эпицентром, Левым Берегом и Металлистом 1925.

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял во внимание мнение представителей Украинской Премьер-лиги, однако не поддержал его. Сообщается, что было решено провести минитурнир, чтобы определить команду, которая займет вакантное место.

Турнир будет состоять из полуфиналов и финала, которые состоятся 26 и 30 июля. Состав полуфинальных пар будет определен слепым жребием. Если победитель не определится в основное время, то сразу будет проводиться серия послематчевых пенальти.

Напомним, что УПЛ-2024/2025 должна стартовать уже в начале августа. Базовый день проведения первого тура – 3 августа.