Левый берег – Металлист 1925 1:1 (пенальти 5:4)

Голы: Войцеховский, 45+1 – Кравец, 90+4.

Руководство УПЛ приняло решение о проведении "Турнира четырех", который поможет определить клуб, который заменит Днепр-1 в чемпионате Украины. В первом матче Левый берег противостоял Металлисту 1925, пишет 24 канал.

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Преимущество Левого берега после первого тайма

С начала матча команды начали обмениваться моментами, однако так и не смогли реализовать их до конца тайма.

В дополнительное время первого тайма Левый берег провел успешную контратаку. Когут получил передачу с левого фланга, которую перенаправил на Войцеховского и тот пробил по воротам.

Металлист 1925 сравнял счет на последней минуте

С началом второго тайма команды пытались одинаково давить друг на друга, однако никаких обострений не наблюдалось. Казалось, что победа уже в руках Левого берега, однако харьковчане сумели в последний момент спастись.

На последних минутах дополнительного времени Банада перевел удар Мозиля на Кравца и тот, переиграв голкипера, сумел забить гол.

Серия послематчевых пенальти

Поскольку в основное время команды сыграли в ничью, их ждала серия 11-метровых ударов.

Все игроки успешно реализовывали пенальти, однако Ари не смог забить пятый мяч. Удар игрока пришелся по левой стойке ворот. После этого Соколов успешно реализовал свой 11-метровый удар, выведя Левый берег в финал "Турнира четырех".

Отметим, что сегодня, 26 июля, состоится также матч Эпицентр – Минай в 18:00.