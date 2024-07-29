Встреча хотя и имела товарищеский статус, но команды в ней разыграли трофей. На кону стоял Кубок Эусебиу – легендарного форварда "орлов" и сборной Португалии, который был обладателем Золотого мяча-1965, пишет 24 Канал.

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Первый кубок для Трубина в Португалии

Хозяева поля продемонстрировали полное доминирование над статусным соперником. Они уже к 18-й минуте забили четыре гола, при этом не позволили Фейеноорду на протяжении первого тайма нанести ни одного ответного удара в створ ворот.

Во второй половине встречи нидерландцы уже имели преимущество и несколько раз могли отличиться взятием ворот Анатолия Трубина. Однако украинец был на месте, а на последних минутах матча Артур Кабрал установил окончательный счет – 5:0.

Таким образом, голкипер сборной Украины выиграл хоть и символический, но первый трофей в Португалии. Он провел весь матч до конца в воротах лиссабонцев и совершил 4 сейва.

Как игроки Бенфики поднимали кубок над головой: смотрите видео

Напомним, что Андрей Трубин выступает за "орлов" с августа 2023 года. В прошлой кампании он провел 48 матчей за Бенфику, в которых пропустил 47 голов и 17 раз сыграл на "ноль".