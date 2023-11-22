Левченко рассказала, провоцировали ли россияне или белорусы после вторжения.

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Легкоатлетка о дистанцировании от россиян и белорусов

Спортсменка подчеркнула, что у украинских атлетов нет ничего общего со спортсменами из РФ и Белоруссии.

Ведь все наши спортсмены максимально дистанцировались от россиян и белорусов. У нас сейчас нет ничего общего с ними! Напомню, Всемирная федерация легкой атлетики почти сразу отреагировала на широкомасштабное вторжение РФ. что будет дальше", – отметила она.

Также она не заметила упреков со стороны пророссийски настроенных журналистов, подчеркнув, что даже не встречалась с такими людьми. "Вообще не знаю, существуют ли такие журналисты", – добавила она.

Санкции против россиян и белорусов