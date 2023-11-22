Левченко розповіла, чи провокували росіяни або білоруси після вторгнення.
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Легкоатлетка про дистанціювання від росіян і білорусів
Спортсменка наголосила, що в українських атлетів немає нічого спільного зі спортсменами з РФ та Білорусі.
"Не було. Адже всі наші спортсмени максимально дистанціювалися від росіян і білорусів. У нас зараз немає нічого спільного із ними! Нагадаю, Всесвітня федерація легкої атлетики майже одразу відреагувала на широкомасштабне вторгнення РФ. І відсторонила російських та білоруських легкоатлетів від міжнародних змагань. Подивимося, що буде далі", – зауважила вона.
Також вона не помітила закидів з боку проросійськи налаштованих журналістів, наголосивши, що навіть не зустрічалася з такими людьми. "Взагалі не знаю, чи такі журналісти існують", – додала вона.
Санкції проти росіян та білорусів
- Томас Бах нещодавно прокоментував рішення Виконкому МОК щодо призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії. Він заявив, що міжнародні спортивні федерації повинні автоматично призупинити діяльність свого члена-федерацію з РФ. "Кожна міжнародна федерація має в кожному окремому випадку розглядати ситуацію з огляду на власний статут", – додав він.
- Міжнародний олімпійський комітет закликав скасувати Всесвітні Ігри Дружби, які у вересні 2024 року хоче провести Росія.