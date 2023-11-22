Левченко розповіла, чи провокували росіяни або білоруси після вторгнення.

Дивіться також Магучіх та Геращенко фінішували у топ-3 на етапі Діамантової ліги в Монако

Легкоатлетка про дистанціювання від росіян і білорусів

Спортсменка наголосила, що в українських атлетів немає нічого спільного зі спортсменами з РФ та Білорусі.

"Не було. Адже всі наші спортсмени максимально дистанціювалися від росіян і білорусів. У нас зараз немає нічого спільного із ними! Нагадаю, Всесвітня федерація легкої атлетики майже одразу відреагувала на широкомасштабне вторгнення РФ. І відсторонила російських та білоруських легкоатлетів від міжнародних змагань. Подивимося, що буде далі", – зауважила вона.

Також вона не помітила закидів з боку проросійськи налаштованих журналістів, наголосивши, що навіть не зустрічалася з такими людьми. "Взагалі не знаю, чи такі журналісти існують", – додала вона.

Санкції проти росіян та білорусів