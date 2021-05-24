Неудачный старт украинок

23 мая в Великобритании проходили финалы 16 дисциплин, одной из которых были женские прыжки в высоту. Именно в этом виде легкой атлетики у украинских фанатов есть наибольшие надежды на медали.

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Сразу две прыгуньи в высоту должны были представлять Украину – Юлия Левченко и Ярослава Магучих. Но перед самым стартом соревнований стало известно, что Ярославы в тот вечер мы в секторе не увидим. Левченко сама защищала честь нашей команды.

Важно! Магучих не стартовала из-за нарушения правил карантина. Ярослава утром вышла на прогулку из-за чего и дисквалифицировали украинку. Другая наша легкоатлетка Ольга Саладуха, специализирующаяся в тройном прыжке, пропустила старт тоже из-за нарушения санитарных правил.

Как выступила Левченко

Левченко впервые вышла в сектор на международном турнире за два с половиной месяца. Однако показать высокий результат украинке не удалось. Юлия едва уже не провалилась на высоте 1.80, взяв с последней попытки. А вот планка на 1.8 метра ей далась с первой.

Уже в следующем прыжке Юлия подняла планку на 1.88, но две попытки были неудачными. Поэтому решила на последней попытке поднять ее на высоту 1.91, но снова ошиблась. Левченко завершила выступление с высотой 1.84 метра и расположилась на дальней 9-й позиции.

Такой старт сезона худший в карьере Левченко за последние три года. Последний раз она занимала такое место еще на чемпионате Европы в Берлине (2018 год).

Победу одержала польская прыгунья Камила Лицвинко, которая использовала меньше попыток, чем ее соперница из Великобритании.

Тройка призерок

Камила Лицвинко (Польша) - 1.91 метра Эмили Бортвик (Великобритания) – 1.91 метра Лейк Морган (Великобритания) – 1.88 метра

До этого турнира Магучих уже получила одну награду. В Дессау (Германия) 19-летняя легкоатлетка показала второй результат, уступив своей землячке Ирине Геращенко. На этом старте высота обеих украинок составила 1.92 метра.