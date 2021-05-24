Невдалий старт українок

23 травня у Великій Британії відбувались фінали 16 дисциплін, однією з яких були жіночі стрибки у висоту. Саме у цьому виді легкої атлетики в українських фанатів є найбільші надії на медалі.

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Відразу дві стрибунки у висоту повинні були представляти Україну – Юлія Левченко та Ярослава Магучіх. Але перед самим стартом змагань стало відомо, що Ярослави того вечора ми у секторі не побачимо. Левченко сама захищала честь нашої команди.

Важливо! Магучіх не стартувала через порушення правил карантину. Ярослава вранці вийшла на прогулянку через що і дискваліфікували українку. Інша наша легкоатлетка Ольга Саладуха, яка спеціалізується у потрійному стрибку, пропустила старт теж через порушення санітарних правил.

Як виступила Левченко

Левченко вперше вийшла у сектор на міжнародному турнірі за два з половиною місяці. Однак показати високий результат українці не вдалось. Юлія ледь вже не провалилась на висоті 1.80, взявши з останньої спроби. А от планка на 1.8 метри їй далась з першої.

Вже у наступному стрибку Юлія підійняла планку на 1.88, але дві спроби були невдалими. Тому вирішила на останній спробі підняти її на висоту 1.91, але знову помилилась. Левченко завершила виступ з висотою 1.84 метри та розташувалась на далекій 9-й позиції.

Такий старт сезону є найгіршим у кар'єрі Левченко за останніх три роки. Востаннє вона посідала таке місце ще на чемпіонаті Європи у Берліні (2018 рік).

Перемогу здобула польська стрибунка Каміла Ліцвінко, яка використала менше спроб, ніж її суперниця з Великої Британії.

Трійка призерок

Каміла Ліцвінко (Польща) – 1.91 метри Емілі Бортвік (Велика Британія) – 1.91 метри Лейк Морган (Велика Британія) – 1.88 метри

До цього турніру Магучіх вже здобула одну нагороду. У Дессау (Німеччина) 19-річна легкоатлетка показала другий результат, поступившись своїй землячці Ірині Геращенко. На цьому старті висота обох українок склала 1.92 метри.