30 сентября "Бавария" в Суперкубке Германии одолела "Боруссию" и завоевала свой 5-й трофей за год. Мюнхенцам остается добыть один кубок, чтобы повторить рекорд "Барселоны".

Рекордсменом по количеству трофеев за сезон остается каталонская "Барселона". В 2009 году, когда командой руководил Хосеп Гвардиола, каталонцы получали 6 титулов за один сезон, что является клубным рекордом в футболе, информирует 24 канал.

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До повторения рекорда один шаг

Сейчас в активе "Баварии" уже есть 5 кубков, поэтому нужно добыть лишь один трофей. Команда из Мюнхена может повторить рекорд уже в декабре этого года, когда примет участие в клубном чемпионате мира в Катаре, но турнир может не состояться в запланированные сроки из-за пандемии коронавируса. Пока на чемпионат квалифицировалась только "Бавария".

Это далеко не первый сезон, когда команда из Мюнхена добывала 5 трофеев за один сезон. Такое достижение футболисты "Баварии" получали в 2013 году – чемпионат и Кубок Германии, Лига чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. "Бавария" еще тогда могла повторить рекорд каталонцев, но на их пути стала "Боруссия", которая победила мюнхенцев в Суперкубке Германии (4:2).

Отметим, что "Бавария" стала победителем Суперкубка Германии уже в восьмой раз в клубной истории.