За два кроки до рекорду Баварії

Форвард Баварії Роберт Левандовський забив по одному голу у кожному з таймів. Поляк допоміг команді здобути розгромну перемогу над дортмундською Боруссією та виграти трофей.

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Левандовський продовжив свою гольову серію за Баварію вже до 14 поєдинків поспіль. Така результативність дозволила футболісту побити рекорд. Більш тривала серія зберігається лише у легендарного Герда Мюллера, у якого 15 серпня перестало битись серце. Герд у сезоні-1969/1970 не йшов з поля без забитих голів протягом 16 матчів поспіль.

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Наприкінці першого тайму 32-річний нападник вдало замкнув передачу Гнабрі та відкрив рахунок у кубковому протистоянні.

Однак із одним голом поляк йти з поля не захотів. На 71-й хвилині гравці Баварії скористали помилкою суперника та перехопили м'яч. Левандовський результативно завершив контратаку та встановив остаточні цифри на табло – 3:1. Баварія – володар Суперкубка Німеччини.