Пожалуйста, только не встреча с Баварией, – Левандовский о жеребьевке группового этапа ЛЧ
Источник:Bayern & Germany
Нападающий Барселоны Роберт Левандовский признался, что не желает ранней встречи с бывшим клубом. Он надеется, что каталонцы не будут противостоять Баварии в групповом этапе Лиги чемпионов.
Левандовский: Это не должно произойти на групповой стадии
Новичок каталонской команды подчеркнул, что противостояние Барселоны и Баварии в ближайшее время будет для него очень странным. Поэтому он надеется, что не встретится с бывшими в групповом этапе Лиги чемпионов.
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"Нет! Это не должно произойти на групповой стадии. Это слишком рано и было бы странным ощущением для меня. У меня одно требование к жеребьевке – пожалуйста, только не встреча с Баварией.
Как примут меня на Альянц-Арене? Не знаю, надеюсь, положительно. У меня будут только положительные воспоминания о времени, проведенном в Баварии. История с этим клубом навсегда останется в моем сердце", – сказал Роберт.
Что известно о трансфере Левандовского в Барселону
- Левандовский подписал соглашение с Барселоной на три года.
- Трансфер 33-летнего бомбардира стоил 40 миллионов евро и 10 миллионов бонусами.
- Недавно официально представили его перед фанатами каталонского клуба на домашнем стадионе. За презентацией капитана сборной Польши на Камп Ноу следили 57 300 болельщиков.
- В новой команде Левандовский выступит под девятым номером.
- Напомним, что в футболке Баварии поляк выступал 8 лет, где получил 19 титулов.