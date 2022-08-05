Болельщики тепло встретили Левандовского

За презентацией капитана сборной Польши на Камп Ноу следили 57 300 болельщиков. Такой показатель едва не побил рекорд 2009 года.

Читайте также Фанаты Баварии обидно встретили Левандовского, были возгласы "Hala Madrid": интересное видео

Тогда Златана Ибрагимовича приветствовали 60 тысяч поклонников каталонского клуба.

Польский нападающий вышел в сопровождении президента клуба Жоана Лапорта. В новой команде Левандовский выступит под девятым номером.

Яркий выход Левандовского

Роберт поблагодарил своих поклонников за поддержку и пообещал сделать все, чтобы выигрывать с Барселоной трофеи. Ты иногда трибуны очень тепло встретили форварда и скандировали его фамилию.

Дальше зрителей ожидала традиционная минутка показательного фристайла. Левандовский выполнил разные трюки и показал "вокруг света". Пресс-служба Барсы уже окрестила новичка Левандинью.

Видео исполнения футбольных трюков поляка

Что известно о трансфере Левандовского в Барселону

Левандовский перешел в Барселону из Баварии, подписав контракт на три года. В расположение каталонского клуба поляк прибыл 17 июля. Тогда команда находилась на собрании в Майами.

Каталонцы уверяют, что выторговали поляка за 50 миллионов евро, но по другой информации, Мюнхен получит дополнительные 10 миллионов.

Напомним, что в составе Баварии Левандовский сыграл в 375 матчах, где забил 344 гола и отдал 72 ассиста.

Любопытно. Уже 13 августа Роберт может дебютировать по Барселоне в официальном матче. Именно в этот где-то каталонцы сыграют дома в первом туре Ла Лиги против Райо Вальекано.