Левандовський: Це не повинно статися на груповій стадії

Новачок каталонської команди наголосив, що протистояння Барселони та Баварії найближчим часом – буде для нього дуже дивним. Тому він сподівається, що не зустрінеться з "колишніми" у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Читайте також У Бундеслізі я добився всього, – Левандовський розповів, чому покинув Баварію

"Ні! Це не повинно статися на груповій стадії. Це занадто рано і було б дивним відчуттям для мене. У мене одна вимога до жеребкування – будь ласка, тільки не зустріч з Баварією.

Як мене приймуть на Альянц-Арені? Не знаю, сподіваюся, позитивно. У мене будуть лише позитивні спогади про час, проведений у Баварії. Історія з цим клубом назавжди залишиться в моєму серці", – сказав Роберт.

Що відомо про трансфер Левандовського в Барселону