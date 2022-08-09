Левандовский: Моя карьера в Баварии идет по непрерывной линии

Футболист подчеркнул, что нуждается в новых вызовах в жизни. По его словам, новые титулы в Бундеслиге перестали его интересовать.

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Я знал, что моя карьера в Баварии идет непрерывной линией. Я начал скучать по вызовам. Следующие цели и трофеи в Германии, конечно, были важны, но такого удовольствия они не доставляли. Признаюсь, что у меня с этим начались проблемы. Мне нужен был сильный импульс, и это могло быть только трансфер. Тотальное изменение окружающей среды и новые вызовы. Сегодня я чувствую себя ребенком, зашедшим в магазин новых игрушек,

– сказал Роберт.

Игрок национальной команды Польши убежден, что 12 лет выступлений в одной команде – достаточно большой промежуток времени. Поэтому он решил рискнуть, чтобы не жалеть о том, чего не сделал в будущем.

"Всегда хотелось играть в Ла Лиге, жить в Испании, попробовать, как здесь. 12 лет в Германии – это много времени. В Бундеслиге я добился всего. Я не хотел стоять перед зеркалом примерно через 10 лет и спрашивать себя: "Почему ты не попробовал?". Было бы много вопросов, на которые у меня не было бы ответа", – заявил Левандовский.

Левандовский подчеркнул, что его мотивацией для трансфера в Барселону стало желание получить новый опыт.

Отсюда и дополнительный стимул для принятия этого решения. Я не хотел чувствовать себя в полной безопасности. Игра в клубе, полностью доминировавшем на внутренней арене… Сейчас я оказываюсь в проекте, который требует лучшей версии меня, и это бросает мне вызов,

– добавил польский и форвард.

Что известно о трансфере Левандовского в Барселону