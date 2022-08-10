Левандовский: Это не должно произойти на групповой стадии

Новичок каталонской команды подчеркнул, что противостояние Барселоны и Баварии в ближайшее время будет для него очень странным. Поэтому он надеется, что не встретится с бывшими в групповом этапе Лиги чемпионов.

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"Нет! Это не должно произойти на групповой стадии. Это слишком рано и было бы странным ощущением для меня. У меня одно требование к жеребьевке – пожалуйста, только не встреча с Баварией.

Как примут меня на Альянц-Арене? Не знаю, надеюсь, положительно. У меня будут только положительные воспоминания о времени, проведенном в Баварии. История с этим клубом навсегда останется в моем сердце", – сказал Роберт.

Что известно о трансфере Левандовского в Барселону