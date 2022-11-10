Левандовский на вершине: великий друг Украины второй раз получил Золотую бутсу
Источник:Marca
Польский форвард Барселоны Роберт Левандовский стал обладателем Золотой бутсы 2022 года. Эта футбольная награда вручается лучшему бомбардиру своего чемпионата прошлого сезона.
В сезоне 2021/22 Левандовский забил за Баварию 35 голов в 34 играх и набрал 70 баллов в зачет Золотой бутсы. 34-летний форвард со значительным отрывом опередил игрока ПСЖ Килиана Мбаппе – у него 28 голов в чемпионате Франции (56 очков).
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Третье место поделили Карим Бензема (Реал) и Чиро Иммобиле (Лацио) – они забили по 27 голов в своих национальных чемпионатах (54 очка).
Напомним, что в прошлом году Левандовский также получил Золотую бутсу. Тогда поляк забил 41 гол за Баварию.
В нынешнем сезоне Роберт выступает за испанскую Барселону и уже успел наколотить 13 голов в 14 матчах Ла Лиги.
Поддержка Украины
- Роберт Левандовский с первых дней полномасштабной российско-украинской войны выражает свою поддержку Украине.
- Он неоднократно обращался к мировому сообществу с просьбой помочь украинскому народу.
- Футболист выступал за отстранение россиян и белорусов от мирового спорта. А также поляк выставил на аукцион свою футболку сборной , вырученные средства пожертвуют на нужды ВСУ.
- Также в конце апреля Левандовский получил престижную награду Laureus за уникальные достижения. В своем инстаграмме он обратился к подписчикам и подчеркнул, что "нет спорта без мира" .