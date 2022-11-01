Многое в футбольном круге было слухов о переходе Левандовского в Барселону. Поговаривали даже то, что Роберт покинул Баварию ради переезда в Каталонию для того, чтобы получить "Золотой мяч".

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Польский нападающий отреагировал на такие слухи. Левандовский опроверг эту версию своего перехода. По словам Роберта, его больше не интересует этот трофей.

Я перешел в Барселону не для того, чтобы выиграть "Золотой мяч", как некоторые говорят. "Золотой мяч" меня не беспокоит. В жизни я достиг всего, чего хотел, и ношу это в своем сердце,

– заявил форвард.

Старт карьеры Левандовского в Барселоне