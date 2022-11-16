Левандовский получил длительную дисквалификацию: он вернется в конце января 2023 года

Польский нападающий Роберт Левандовский дорого поплатился за свои действия в матче за испанскую Барселону против Осасуны. Теперь он пропустит три игры команды.

Барселона сыграла против Осасуны 8 ноября. Это был последний матч для команды перед перерывом, связанный с чемпионатом мира. В этом матче Левандовский получил красную карточку – он в первом тайме дважды грубо сфолил, за что и был удален.

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Во время удаления Левандовский выразил свое недовольство. И сделал это с помощью жестов. Арбитр встречи Гиль Мансано отметил это в своем рапорте. И решил, что эти жесты были оскорблением в его сторону.

Именно из-за этих жестов Левандовский и получил длительную дисквалификацию. За удаление в матче против Осасуны он пропустит один матч. А еще два матча дисквалификации – именно за эти жесты.

Таким образом, в сумме Левандовский не поможет Барселоне в трех последующих матчах. Все они будут сыграны уже после чемпионата мира. Сначала Барселона сыграет в дерби против Эспаньола. После этого отправится в гости к Атлетико. Третий матч, который пропустит Левандовский – против Бетиса. Таким образом, польский нападающий сможет вернуться на поле только в матче против Хетафе 22 января (базовая дата).

Стоит отметить, что в этом сезоне Левандовский за Барселону в чемпионате Испании за 14 матчей забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи. Еще пять голов за пять матчей он забил в Лиге чемпионов.

Стоит отметить, что игра против Осасуны, в котором Левандовский получил удаление, стала "последней" за Барселону для защитника Жерара Пике. Но на поле он так и не вышел, оставшись на скамейке для запасных. Но даже там он получил красную карточку от арбитра.