Барселона зіграла проти Осасуни 8 листопада. Це був останній матч для команди перед перервою, пов'язано з чемпіонатом світу. В цьому матчі Левандовський отримав червону картку – він у першому таймі двічі грубо сфолив, за що і був вилучений.

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Під час вилучення Левандовський висловив своє незадоволення. І зробив це за допомогою жестів. Арбітр зустрічі Гіль Мансано відзначив це у своєму рапорті. І вирішив, що ці жести були образою в його сторону.

Саме через ці жести Левандовський і отримав тривалу дискваліфікацію. За вилучення в матчі проти Осасуни він пропустить один матч. А ще два матчі дискваліфікації – саме за ці жести.

Таким чином в сумі Левандовський не допоможе Барселоні у трьох наступних матчах. Всі вони будуть зіграні вже після чемпіонату світу. Спочатку Барселона зіграє у дербі проти Еспаньйола. Після цього відправиться в гості до Атлетіка. Третій матч, який пропустить Левандовський – проти Бетіса. Таким чином польський нападник зможе повернутися на поле лише у матчі проти Хетафе 22 січня (базова дата).

Варто відзначити, що в цьому сезоні Левандовський за Барселону в чемпіонаті Іспанії за 14 матчів забив 13 голів та віддав 4 результативні передачі. Ще п'ять голів за п'ять матчів він забив у Лізі чемпіонів.

Варто відзначити, що гра проти Осасуни, в якому Левандовський отримав вилучення, стала "останньою" за Барселону для захисника Жерара Піке. Але на поле він так і не вийшов, залишившись на лаві для запасних. Але навіть там він отримав червону картку від арбітра.