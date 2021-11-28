Безумный гол "динамовца"

Самба Диалло помог Динамо U-19 сокрушить закарпатский Минай в 16-м туре юношеского первенства. "Динамовцы" победили со счетом 5:0.

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Диалло отличился эффектным голом на 29-й минуте игры. Самба забил гол ударом через себя после пятой передачи от Игоря Горбача.

Видео гола Самби Диалло

Диалло удалось повторить гол Роберта Левандовски в ворота именно Динамо. Нападающий Баварии огорчил киевлян в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Левандовски также нанес удар через себя.

К сведению. Благодаря победе Динамо набрало 37 очков и сравнялось с Шахтером в турнирной таблице молодежной лиги. Шахтер удерживает первое место, опережая киевлян по дополнительным показателям.