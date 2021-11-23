Очередной гол Левандовского

На 14-й минуте матча Баварии удалась атака. Коман на углу штрафной, упершись в несколько соперников, сбросил под удар Павару. Защитник мощно пробил по низу. Но Забарный отбил мяч.

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Однако мяч отлетел к Левандовски, который в то время был спиной к воротам. Форвард решил пробить в падении через себя. Мяч с отскоком от газона залетел в ворота Бущана.

Для Левандовского это девятый гол за пять матчей в Лиге чемпионов. В предыдущей игре между Баварией и Динамо он забил дважды. Также четыре гола за два матча нападающий забил Бенфике, вдобавок отметился дублем в ворота Барселоны.

Видео гола Левандовского

Коман удваивает преимущество

Незадолго до конца первого тайма Коман удвоил преимущество гостей. Толиссо сделал заброс в штрафную, Мюллер забавно в прыжке пропустил мяч между ног, чем дезориентировал защитников Динамо.

Мяч долетел до никем не прикрытого Комана. Он хоть и пробивал с острого угла, но сделал это точно. Мяч сначала попал в перекладину, а затем в штангу, после чего влетел за линию ворот. Удар был настолько мощный, что сбил снег с перекладины.

Видео гола Комана

Первый гол Динамо в Лиге чемпионов

Уже после перерыва Динамо удалось сократить отставание. Гол в ворота Баварии стал первым для киевлян в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

Киевляне провели атаку. Шапаренко отдал на Витиньо, но тот не смог принять мяч. От него мяч улетел к Миколенко, который перевел его на противоположный фланг на Цыганкова. А уже Виктор бросил на ход Гармашу. Денис обыграл Нойера в ближнем бою.

Видео гола Гармаша