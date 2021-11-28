Шалений гол "динамівця"

Самба Діалло допоміг Динамо U-19 розтрощити закарпатський Минай у 16-му турі юнацької першості. "Динамівці" перемогли з рахунком 5:0.

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Діалло відзначився ефектним голом на 29-й хвилині гри. Самба забив гол ударом через себе після передачі п'ятою від Ігоря Горбача.

Відео голу Самби Діалло



Діалло вдалося повторити гол Роберта Левандовського у ворота саме Динамо. Нападник Баварії засмутив киян у 5-у турі групового етапу Ліги чемпіонів. Левандовський також завдав удар через себе.

До уваги. Завдяки перемозі Динамо набрало 37 очок та зрівнялося з Шахтарем у турнірній таблиці молодіжної ліги. Шахтар утримує перше місце, випереджаючи киян за додатковими показниками.